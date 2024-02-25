Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline Psikolog Destekli Eğitim Veriliyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personellere psikolog destekli eğitim veriliyor.

Pazaryeri Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan personellere 'İletişim Becerileri' konulu eğitim verildi. Eğitim, Psikolog Yasemin Tekin tarafından uygulamalı olarak sağlandı. İletişim becerilerinde personellere kendilerini ifade etmenin veya nasıl edileceğinin temel kavramları gösterildi. - BİLECİK