Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline Psikolog Destekli Eğitim Veriliyor
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personellere psikolog destekli 'İletişim Becerileri' konulu eğitim verildi. Eğitimde, personellere kendilerini ifade etme ve iletişim kurma becerileri öğretildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından personellere psikolog destekli eğitim veriliyor.
Pazaryeri Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan personellere 'İletişim Becerileri' konulu eğitim verildi. Eğitim, Psikolog Yasemin Tekin tarafından uygulamalı olarak sağlandı. İletişim becerilerinde personellere kendilerini ifade etmenin veya nasıl edileceğinin temel kavramları gösterildi. - BİLECİK