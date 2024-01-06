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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 Plan ve Programını Belirledi

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı için plan ve programlarını belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, daha fazla gence ulaşabilmek için alınacak tedbirler ve yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda 2024 yılının plan ve programı çizildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, hizmet müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve gençlik merkezi müdürlerinin katılımı ile 2024 yılının 'Değerlendirme ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı.

Toplantıda bu yıl daha fazla gence ulaşabilmek adına gerekli tedbirlerin altı çizdi. Etkinlikler, planlar ve programlar değerlendirildi. 2024 yılı için çalışmaların başlandığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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