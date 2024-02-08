Bilecik Gençlik Merkezi'nde spor psikoloğu tarafından eğitimler veriliyor

Bilecik Gençlik Merkezi'nde spor psikoloğu tarafından sporculara eğitimler veriliyor.

Spor psikoloğu tarafından Gençlik Merkezi'nde verilen eğitimlerde bu hafta Judo sporcuları yer aldı. Müsabakaların sporcu üzerindeki mental etkisine yönelik eğitim verilerek motivasyon çalışmaları, takım çalışmaları, müsabaka öncesi ve sonrası hazırlıklar ve nefes egzersizleri yapıldı. Spor psikoloğu tarafından sporculara verilen eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK