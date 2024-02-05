Bilecik Gençlik Merkezi'nde basketbol sporcularına eğitim düzenlendi

Bilecik Gençlik Merkezi'nde basketbol sporcularına yönelik eğitim düzenlendi.

Spor psikoloğu tarafından basketbol sporcularına verilen eğitimde, müsabakaların sporcu üzerindeki mental etkisine ve sportif yaşamın sporcunun ruhsal sağlığına katkısına yönelik motivasyon çalışmaları, takım çalışmaları, müsabaka öncesi ve sonrası hazırlıklar ve nefes egzersizleri yapıldı.

Gençlik Merkezi'nde psikolog eşliğinde düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK