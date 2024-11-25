Bilecik Gençleri Kan Bağışıyla Örnek Davranış Sergiledi

Bilecik Gençlik Merkezi'ne bağlı gönüllü gençler örnek davranış göstererek, kan bağışında bulundular.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ne bağlı gönüllü gençler kan bağışı kampanyasında bulunak, örnek bir davranışa imza attılar. Kan bağışı etkinliğine katılıp vatandaşlara güzel örnek olan gençler, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı herkesi kan bağışına davet ettiler. - BİLECİK