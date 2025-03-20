İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
Özel, Saraçhane'de tehditler savurdu: Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan vali sorumludur

Özel parmak sallayıp tehditler savurdu: Bir daha görürsem...
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Bilecik Genç Fenerbahçeliler'in Geleneksel İftar Organizasyonu Büyük Katılımla Gerçekleşti

Bilecik Genç Fenerbahçeliler'in Geleneksel İftar Organizasyonu Büyük Katılımla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, her yıl düzenlediği ücretsiz iftar organizasyonunu bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Grup başkanları, Bilecik'teki en büyük taraftar grubu olduklarını vurguladı.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz iftar organizasyonunu bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Organizasyon, grubun kurduğu güçlü birlik ve beraberlik anlayışını yansıtarak şehir genelinde geniş bir kesime hitap etti. Grup başkanlarından Alper Badak, yaptığı açıklamada; "Güçlü Bilecik, Güçlü Fenerbahçe" mottosunu vurgulayarak Bilecik'teki en büyük taraftar grubu olduklarını ve en iyi organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca, Liseli Genç Fenerbahçeliler Grubu'nun Eren Ünsal liderliğinde büyük bir ivme yakaladığını ve güçlü bir ekip oluşturduğunu dile getirdi.

Alper Badak, organizasyonların yalnızca Kadıköy'de değil, Bilecik'te de devam edeceğini ve Fenerbahçe'ye olan desteklerini her alanda sürdüreceklerini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title