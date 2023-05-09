Bilecik en az heyelan olayı görülen iller arasında

AFAD verilerine göre, 1950-2019 yılları arasında Türkiye'de kayıt altına alınmış olan en az heyelan olayı gözlenen iller arasında Bilecik'te yer aldı.

AFAD verilerine göre, 1950-2019 yılları arasında Türkiye'de kayıt altına alınmış olan en az heyelan olayı gözlenen iller arasında Bilecik'te yer aldı.

AFAD verilerine göre, Türkiye'de kayıt altına alınmış olan heyelanlardan, en az heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Bilecik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Uşak, Ardahan, İstanbul ve Eskişehir şeklinde tespit edildi. En çok heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Trabzon, Rize ve Erzurum ilk üç sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye'de depremlerden sonra en çok hasarın meydana geldiği afet türü heyelan olarak kayıtlara geçmiş. Olmuş/muhtemel heyelan olaylarından etkilenen/etkilenebilecek durumdaki toplam yapı sayısı ise 59 bin 345 adet şeklinde kayıtlara geçti. - BİLECİK