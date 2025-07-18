Bilecik Emniyeti Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor

Bilecik Emniyeti Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşları bilinçlendiriyor. 'Polis yanında, suç uzakta' sloganıyla yürütülen projede, toplumun güvenliğini artırmak hedefleniyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklarda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında önemli bilgiler aktarıldı. Emniyet yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetleriyle vatandaşları bilinçlendirerek suçun önlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. "Polis yanında, suç uzakta" sloganıyla yürütülen çalışmada, daha güvenli ve bilinçli bir toplum oluşturmanın hedeflendiği vurgulandı. Toplum Destekli Polislik anlayışı doğrultusunda yapılan bu ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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