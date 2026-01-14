Bilecik Emniyetinde sömestr tedbirleri masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının son durumu ele alınırken, sömestr tatili süresince alınacak tedbirler de detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle öğrencilerin ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak denetimler, devriye faaliyetleri ve önleyici çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi alındı.

Sömestr tatili boyunca asayiş, trafik ve güvenlik tedbirlerinin artırılarak sürdürüleceği belirtildi. - BİLECİK