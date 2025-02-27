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Bilecik Emniyeti, Kütahya'yı 3-1 Geçerek Bir Üst Tura Yükseldi

Bilecik Emniyeti, Kütahya'yı 3-1 Geçerek Bir Üst Tura Yükseldi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nü 3-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü' nü 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

'Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları' kapsamında 2025 yılı İl Emniyet Müdürlükleri Futbol Müsabakaları Bursa'da başladı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü eleme usülü yapılan turnuvada ilk rakibi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü oldu. Maçı 3-1 kazanan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı bir üst tura yükseldi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı Cuma günü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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