Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Uzman Doktor Ataması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Gamze Helvacı, atandı. Helvacı, hasta kabulüne başlarken, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK