Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Uzman Doktor Ataması
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Gamze Helvacı atanarak hasta kabulüne başladı. Doktor atamalarının devam edeceği bildirildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gamze Helvacı, hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Gamze Helvacı, atandı. Helvacı, hasta kabulüne başlarken, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel