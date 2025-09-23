Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Doktor Ataması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Ümmügülsüm Pamukcu hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Çocuk Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Ümmügülsüm Pamukcu atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK