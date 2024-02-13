Üye Girişi
Haberler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Hemşireliği Sertifikasyon Programı Başladı

Güncelleme:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı başladı. Programa Bilecik'te görev yapan hemşirelerin yanı sıra farklı illerden de katılım sağlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Bilecik'te bir ilk gerçekleşti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ilk defa düzenlenen '1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon' programı açıldı. Program açılışı, hastane yönetimi, eğitmenler, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Çorum gibi farklı iller olmak üzere Bilecik'te görev yapan hemşirelerin katılımıyla başladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilecik Hastane Yerel Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title