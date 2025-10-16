Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı

Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi" sürecini başarıyla tamamlayarak 'Anne dostu hastane' unvanını almaya hak kazandı.

'Anne dostu hastane' unvanı, doğum hizmetlerinde annelerin güvenli, saygı ve mahremiyet içinde, bireysel ihtiyaçlarına uygun bir ortamda doğum yapmalarını sağlayan sağlık kuruluşlarına veriliyor. Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, bu unvanla birlikte anne ve bebek sağlığına verdiği önemi bir kez daha tescillemiş oldu. Kadın doğum servisi, doğumhane ve gebe okulu birimlerinde görev yapan hekim, ebe, hemşire ve idari personelin özverili çalışmalarıyla elde edilen bu başarı, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Anne ve bebek sağlığı alanında kalitenin ve hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 'anne dostu, bebek dostu ve insan odaklı' sağlık hizmeti anlayışıyla faaliyetlerine devam edecek" dedi. - BİLECİK