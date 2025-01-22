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Bilecik'e Yeni Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Atandı

Bilecik'e Yeni Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Atandı
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Bilecik'in yeni Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, göreve başlayarak Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi ve kentin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı için yenilikler planladığını belirtti.

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci göreve başlar başlamaz Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentin sanayi ve teknoloji alanında yenilikler planladığını, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını kazandıracağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atandı. Abdullah Ay'ın yerine Bilecik İl Müdürlüğü görevine ise Hamdi İğdeci getirildi. Bu kapsamda İğdeci ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. Vali Aygöl, görevine yeni başlayan İl Müdürü İğdeci'ye başarılar diledi.

Ayrıca, Aygöl ile İğdeci arasında gerçekleşen ikili sohbette kentin sanayi ve teknoloji alanında yenilikler, planlanan yeni projeler ve çalışmalar hakkında destekçisi ve takipçisi olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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