Bilecik'te yeni adliye binasının ihale tarihi belli oldu

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik yeni adliye binasının önümüzde Şubat ayının ilk haftalarında ihaleye çıkacağını açıkladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılacak olan yeni adliye binasının ihalesi Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. İhale hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik'imize müjde, yeni adalet binası için ihale süreci başladı. Şubat ayının ilk haftalarında ihaleye çıkılıyor. AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetimizle şehrimizin ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK