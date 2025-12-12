Bilecik'e özgü 'Kapama' ve 'Ekişili Kesme Çorbası' coğrafi işaretle taçlandı

Bilecik'e özgü 'Kapama' ve 'Ekişili Kesme Çorbası'na coğrafi işaret alarak resmen tescil edildi.

Tescil süreci, kentin gastronomi mirasının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye'nin önerisiyle, "Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (2026)" UNESCO tarafından programa kabul edildi. Şeyh Edebali'yi Anma Yılı öncesinde gerçekleşen bu gelişme, Bilecik mutfağının tanıtım çalışmalarına da güç kattı. Tescil edilen kapaması ile ekişili kesme çorbasının hem kültürel mirasın yaşatılması hem de kentin gastronomi turizmine katkı sunması bekleniyor.

Yetkililer, "Bu tescil, Bilecik mutfağının özgün tatlarını resmi olarak koruma altına almanın yanı sıra, şehrimizin gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılacaktır. Yöresel lezzetlerimizin geleceğe aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK