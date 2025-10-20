Haberler

Bilecik'e bin 399 yeni TOKİ konutu geliyor

Bilecik'e bin 399 yeni TOKİ konutu geliyor
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezi ve ilçelere bin 399 yeni TOKİ konutunun kazandırılacağını söyledi.

Başkan Yıldırım, il geneline yapılacak olan projenin Bilecik'e hayırlı olmasını diledi. Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızı güvenli ve modern konutlarla buluşturuyoruz. Bilecik ve ilçelerimizde toplam 1399 yeni TOKİ konutu çok yakında hemşerilerimizle buluşacak. Bu büyük yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Milletvekilimiz Halil Eldemir'e, Bakanımız Murat Kurum'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Bilecik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
