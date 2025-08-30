Bilecik'e 54 yeni doktor atandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehre 54 doktor atandığını açıkladı.

İl Başkanı Yıldırım'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son atama çerçevesinde Bilecik'e toplam 54 doktor atanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu ve Bilecik'in sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlayan önceki dönem Sağlık Bakan Yardımcısı ve Milletvekili Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum. Bilecik'imize yapılan bu önemli atamalar sayesinde sağlık hizmetlerimiz çok daha güçlü bir şekilde sürdürülecek" ifadeleri yer aldı. - BİLECİK

