Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

Ateşkes anlaşması sonrası Türkiye'den ilk yorum
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Bilecik'e 357 milyon TL'lik önemli yatırım

Bilecik'e 357 milyon TL'lik önemli yatırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, bakanlıklarınca 357 milyon TL'lik bütçeden Bilecik'e önemli bir pay ayrıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, bakanlıklarınca 357 milyon TL'lik bütçeden Bilecik'e önemli bir pay ayrıldığını söyledi.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, bakanlıklarınca 357 milyon TL'lik bütçeden Bilecik'e 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 52 milyon 410 bin TL'lik ödenek tahsis edildiğini söyledi. Bircan, "Söğüt Müzesi onarım, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi için 10 milyon TL, toplamda 80 milyon TL, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi: İnşaatı için 18 milyon 999 bin TL, toplamda 172 milyon 799 bin TL, Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii restorasyonu için 8 milyon 300 bin TL, toplamda 15 milyon 189 bin 754 TL yatırım sağlanacak. Bunun yanı sıra yatırım planında, Merkez Orhan Gazi İmareti restorasyonu için 5 milyon 111 bin TL, toplamda 54 milyon TL, Gölpazarı Sokak Sağlıklaştırması (2. Etap): 10 milyon TL, toplamda 35 milyon TL yatırımla Bilecik için önemli projeler hayata geçirilecek" dedi.

"Söğüt Müzesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulacak"

Bircan açıklamasına devam ederek; "Bilecik'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için yapılan bu yatırımlar, şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Söğüt Müzesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulması, Bozüyük'e yeni bir halk kütüphanesinin kazandırılması, tarihi camilerin restore edilmesi ve Gölpazarı'nın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi hedefleniyor" dedi.

"Bilecik, bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyecektir"

Bircan son olarak "Bu önemli gelişmeden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Bilecik'in tarihi ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı minnettarız. Bilecik, bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ateşkes anlaşması sonrası Türkiye'den ilk yorum
img

Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.