Bilecik'e 357 milyon TL'lik önemli yatırım

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, bakanlıklarınca 357 milyon TL'lik bütçeden Bilecik'e önemli bir pay ayrıldığını söyledi.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, bakanlıklarınca 357 milyon TL'lik bütçeden Bilecik'e 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 52 milyon 410 bin TL'lik ödenek tahsis edildiğini söyledi. Bircan, "Söğüt Müzesi onarım, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi için 10 milyon TL, toplamda 80 milyon TL, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi: İnşaatı için 18 milyon 999 bin TL, toplamda 172 milyon 799 bin TL, Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii restorasyonu için 8 milyon 300 bin TL, toplamda 15 milyon 189 bin 754 TL yatırım sağlanacak. Bunun yanı sıra yatırım planında, Merkez Orhan Gazi İmareti restorasyonu için 5 milyon 111 bin TL, toplamda 54 milyon TL, Gölpazarı Sokak Sağlıklaştırması (2. Etap): 10 milyon TL, toplamda 35 milyon TL yatırımla Bilecik için önemli projeler hayata geçirilecek" dedi.

"Söğüt Müzesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulacak"

Bircan açıklamasına devam ederek; "Bilecik'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için yapılan bu yatırımlar, şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Söğüt Müzesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulması, Bozüyük'e yeni bir halk kütüphanesinin kazandırılması, tarihi camilerin restore edilmesi ve Gölpazarı'nın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi hedefleniyor" dedi.

"Bilecik, bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyecektir"

Bircan son olarak "Bu önemli gelişmeden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Bilecik'in tarihi ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı minnettarız. Bilecik, bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK