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Bilecik'e 12 yeni ve modern eğitim yuvasını kazandırılacak

Bilecik'e 12 yeni ve modern eğitim yuvasını kazandırılacak

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde inşaat ve proje çalışmaları devam eden okullar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde inşaat ve proje çalışmaları devam eden okullar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda il genelinde devam eden eğitim yatırımları değerlendirildi. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Milli eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un eşlik ettiği toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Devam eden eğitim yatırımlarını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede; 1 okul tamamlandı, 8 okulun yapımı devam ediyor, 1 okul ihale aşamasında, 2 okul proje aşamasında. Projeler tamamlandığında 12 yeni ve modern eğitim yuvasını şehrimize kazandıracağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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