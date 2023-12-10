Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi
Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Bilecik Müftüsü Ali Erhun öncülüğünde mukaddime dersi icra edildi. Yapılan sohbette Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi. Devam edecek derslere ilişkin bilgi ve ders tarihleri Bilecik Müftülüğü sayfasında yer alıyor.
Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi.
Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Bilecik Müftüsü Ali Erhun öncülüğünde mukaddime dersi icra edildi. Yapılan sohbette Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi.
Devam edecek derslere ilişkin bilgi ve ders tarihleri Bilecik Müftülüğü sayfasında yer alıyor. - BİLECİK