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Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi

10 Aralık 2023 17:01 Son Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Bilecik Müftüsü Ali Erhun öncülüğünde mukaddime dersi icra edildi. Yapılan sohbette Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi. Devam edecek derslere ilişkin bilgi ve ders tarihleri Bilecik Müftülüğü sayfasında yer alıyor.