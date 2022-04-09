BİLECİK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Bilecik Defterdarı değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına 5 defterdar görevden alındı, 75 defterdarlıkta değişiklik yapıldı. Buna göre Bilecik Defterdarlığına Düzce Defterdarı Ali Aykuş atandı.

Ali Aykaş kimdir?

17 Eylül 1963 Tarihinde Niğde'nin Çiftlik ilçesi Ovalıbağ köyünde doğdu. Memuriyete 1986 yılında Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde başladı. 1992 ve 2000 yılları arasında; Aksaray Eskil Malmüdürlüğü, Kastamonu Cide Malmüdürlüğü, Konya Cihanbeyli Malmüdürlüğü ve Ağrı Doğubayazıt Malmüdürlüğünde Malmüdürü Vekili ve Malmüdürü olarak görev yapmıştır. 2000 yılında açılan Defterdar Yardımcılığı sınavını kazanarak 2000-2007 yılları arasında Yalova ve Nevşehir illerinde Defterdar Yardımcılığı yaptı. 14.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Erzincan Defterdarı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Aksaray, Diyarbakır ve Aksaray illerinde Defterdar olarak görev yaptı. Ali Aykaş evli ve iki çocuk babasıdır. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel