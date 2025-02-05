İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Bilecik Ceviz Hasadıyla Türkiye 3'üncüsü

Bilecik Ceviz Hasadıyla Türkiye 3'üncüsü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in yıllık ortalama 17 bin 800 ton ceviz hasadıyla Türkiye'de 3'üncü olduğunu açıkladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in yıllık ortalama 17 bin 800 ton ceviz hasadıyla Türkiye 3'ncüsü olduğunu söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ceviz üretim alanı ve üretim miktarında yıllık ortalama verilerini paylaştı. Yoldaş, "Bilecik'te yıllık ortalama 17 bin 800 ton ceviz üretim miktarında Türkiye 3'ncüsü olurken, üretim alanında ise; Bilecik 6'ncı sırada yer aldı. Bilecik'in bereketli topraklarını ilmek ilmek işleyerek büyük başarılara imza atan çiftçilerimizi tebrik ediyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Altın sahipleri paraya para demiyor
img

Ortak basın toplantısına Netanyahu'nun tavrı damga vurdu
img

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.