Bilecik, Binlerce Mevsimlik İşçiye Ev Sahipliği Yapıyor

Bilecik her yıl ortalama bin 700 mevsimlik işçiye barınma ve çalışma imkanı için ev sahipliği yapıyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında ' Bilecik'e Gelen Mevsimlik Tarım İşçileri Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik'in kalkınmasında etkin bir role sahip olan tarımın büyümesi ve güçlenmesi için gerekli konular ele alındı.

Vali Aygöl, her yıl ortalama bin 700 civarı mevsimlik işçiye ve ailelerine barınma ve çalışma imkanı tanındığını belirterek, "Bilecik'in kalkınmasında etkin bir role sahip olan tarım için gerekli tedbirleri en doğru şekilde almalıyız. İlçelerimizde, köylerimizde tarımın büyük bir desteği ve kazancı bulunmaktadır. Bizler buraya gelen mevsimlik işçilerimize belli bir istihdam sağlıyoruz. Barınmaları ve çalışmaları için gerekli şartları değerlendiriyoruz. ve sonuç olarak bin 700 civarı işçimize kapılarımızı açıyor, onların da gücü ile tarıma yön veriyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK