İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesine yüksek donanımlı araçlarla destek sağladı. Temizlik ve altyapı çalışmalarında kullanılacak olan araçlarla Bilecik'in sokakları temizleniyor ve kanal açma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yüksek donanımlı araç desteği sağlandı.

Yüksek donanımlı araçlarla Bilecik'in tüm sokaklarını temizlenip, kanal açma araçları ile mazgal temizliği, kanal açma ve kanal temizliği yapılıyor. Yaklaşan yağışlara karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Şehrimizin hem temizlik hem de altyapı çalışmalarında kullanmak üzere belediyemize yüksek donanımlı araç desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ekibine destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK