Bilecik Belediyesine 90 milyon ek bütçe oy çokluğu ile kabul edildi

Bilecik Belediyesi eylül ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 10 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı başlangıcında, Malazgirt Meydan Muharebesi ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferleri dolayısıyla başta Sultan Alparslan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı ve üyelerinin de bulunduğu meclis toplantısında çocuk meclisi başkanı ve üyeleri kürsüde talep ve görüşlerini aktardı.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nın Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolünde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek kabul edildiği toplantıda, dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlandı.

Otopark ücretleri komisyona sevk edildi

Bir şirket tarafından Belediye Başkanlığına şartsız olarak bağışlanan 1 adet ticari aracın kabulü konusunun görüşülerek kabul edildiği toplantıda ayrıca Bilecik merkezde yer alan yol üstü otopark alanlarında kiracı Okan Keten'in 10 Ağustos 2023 tarihli dilekçesinde belirttiği otopark saat ücretlerinin piyasa koşullarına uygun olarak güncellenmesi talebi Ücret ve Tarife Komisyonuna görüşülmek üzere sevk edildi. Bunun yanı sıra şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanacak bilet ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusu da görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi. İki adet konunun İmar Komisyonuna havale edildiği toplantıda ayrıca, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine istinaden ödenek aktarma konusunun görüşülerek karara bağlandı.

90 milyon ek bütçe oy çokluğu ile kabul edildi

İç borçlanma konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğuyla kararın alındığı toplantıda son gündem maddesi olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine istinaden 2023 Mali Yılı Bütçesine ek olarak 90 milyon ek bütçe yapılması konusu görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı. - BİLECİK