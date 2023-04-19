Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Bayram Şekeri ve Tatlı Üretim Yerlerinde Denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekeri ve kolonyası ile tatlı satışı yapan iş yerlerinde ve marketlerde denetim yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekeri ve kolonyası ile tatlı satışı yapan iş yerlerinde ve marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların bayramda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde, iş yerlerinin genel temizliğini, çalışma şartlarını ve evrak kontrollerini yaptı.

Gıdaların son kullanma tarihi ve fiyatlarını inceleyen ekipler, vatandaşların duyarlı olmaları ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayabileceklerini hatırlattı.