Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano Kursu Öğrencileri, Depremzedeler İçin Sahne Aldı Yerel Haberler Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano kursu eğitimi alan öğrenciler, depremzede yurttaşlar için düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması’nda sahne aldı. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano kursu eğitimi alan öğrenciler, depremzede yurttaşlar için düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması'nda sahne aldı. Bursa'da düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması'nda; Bilecik Belediyesi piyano kursiyelerinden Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olmaya hak kazanan Rana Kızılkaya performans sergiledi. Bilecik Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden etkinliğe ilişkin, "Sanat Akademisi Piyano Kursu öğrencilerimiz; depremzede vatandaşlarımızın yararına düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması için Bursa'da. Festival sonucu İzmir'de düzenlenecek olan programa davet edilen öğrencilerimiz; Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olarak katılmaya hak kazanan Rana Kızılkaya'yı yürekten kutluyoruz" paylaşımı yaptı. Kaynak: ANKA / Yerel Bilecik Belediyesi Bursa Yerel Haberler

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