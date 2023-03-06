Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano Kursu Öğrencileri, Depremzedeler İçin Sahne Aldı

Yerel Haberler

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano Kursu Öğrencileri, Depremzedeler İçin Sahne Aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano kursu eğitimi alan öğrenciler, depremzede yurttaşlar için düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması’nda sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde piyano kursu eğitimi alan öğrenciler, depremzede yurttaşlar için düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması'nda sahne aldı.

Bursa'da düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması'nda; Bilecik Belediyesi piyano kursiyelerinden Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olmaya hak kazanan Rana Kızılkaya performans sergiledi.

Bilecik Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden etkinliğe ilişkin, "Sanat Akademisi Piyano Kursu öğrencilerimiz; depremzede vatandaşlarımızın yararına düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması için Bursa'da. Festival sonucu İzmir'de düzenlenecek olan programa davet edilen öğrencilerimiz; Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olarak katılmaya hak kazanan Rana Kızılkaya'yı yürekten kutluyoruz" paylaşımı yaptı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

Bilecik Belediyesi Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title