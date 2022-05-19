Bilecik Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara bayrak hediyesi - Haberler

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Bilecik Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara bayrak hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara bayrak hediyesi

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayrakları teslim eden görevliler, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın bayram kutlama mesajını iletti. Ayrıca belediye çalışanları, bayrak dağıtımı sırasında esnafın talep ve görüşlerini de aldı.

Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Öncelikle hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bayram dolayısıyla esnaf ve vatandaşlarımıza şanlı Türk bayrakları dağıttık. Bu kutlu günde tüm cam ve balkonlarımızı şanlı bayrağımızla süsleyelim" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, çalışmayı çok anlamlı bulduklarını belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür ettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Mayıs, Esnaf, Yerel, Haberler

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