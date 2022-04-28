Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı - Haberler

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Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı

Bilecik Belediyesi, en kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi nedeniyle Kayıboyu, Orhangazi ve Şerifpaşa camilerinin önünde vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bilecik Belediyesi, en kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi nedeniyle Kayıboyu, Orhangazi ve Şerifpaşa camilerinin önünde vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Teravih namazı sonrası gerçekleştirilen helva dağıtımına Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Yaklaşık 4 bin kişiye yapılan helva dağıtımı sonrası vatandaşlar, kendilerini unutmayan Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi, Orhangazi, Bilecik, Subaşı, Yerel, Haberler

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