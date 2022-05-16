Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı

Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yeni bitki takviyesi yaptı, budama ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yeni bitki takviyesi yaptı, budama ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

Kentin birçok noktasında bahar mevsimi çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ayrıca orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürürken Dikey Bahçe'de sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışmalarını da yerine getirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Bitki, Bahçe, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title