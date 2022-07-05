Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu yapıldı

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı birinci birleşimi, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İmar konularının görüşüldüğü toplantıda; Çevre Komisyonu üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ve Kira Tespit Komisyonu üyeliklerinden istifa eden Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya yerine kalan süreyi tamamlamak üzere bir üye seçimi yapılması konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Üyesi Ahmet Gürses, belirtilen komisyona kalan süreyi tamamlamak üzere seçildi.

Toplantının bir diğer maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü'nden bir adet otobüs satın alınması konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan V. Subaşı toplantıda ayrıca meclis üyelerinin yapılan çalışmalar hakkındaki sorularına da cevap verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel