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Bilecik Belediye Futsal takımı mağlup oldu

Bilecik Belediye Futsal takımı mağlup oldu

Yerel Haberler

Bilecik Kurumlararası Futsal Turnuvasında, Bilecik Belediye Futsal takımı mağlup oldu.

Bilecik Kurumlararası Futsal Turnuvasında, Bilecik Belediye Futsal takımı mağlup oldu.

Bilecik Kurumlararası Futsal Turnuvası finalinde Milli Eğitim Müdürlüğüyle karşılaşan Bilecik Belediye Futsal takımı, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak turnuvayı 2'nci olarak tamamladı. Karşılaşmayı vatandaşlar ile birlikte tribünden takip eden Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Turnuva boyunca gösterdikleri üstün performans için takımımızı kutluyor, şampiyon Milli Eğitim Müdürlüğü Futsal takımını kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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