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Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Yurttaşları Makamında Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Yurttaşları Makamında Ağırladı

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü kapsamında makamında ağırladığı yurttaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü kapsamında makamında ağırladığı yurttaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Halk Günü buluşmasında yurttaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkanvekili Subaşı, belediyenin çalışmaları hakkında konuklarına bilgi verdi. Twitter hesabı üzerinden buluşmaya ilişkin paylaşım yapan Subaşı, "Halk Günü'nde vatandaşlarımızı ağırlayarak hem taleplerini dinledik hem de Ramazan Bayramlarını kutladık. Şehrimizi hep birlikte yönetiyor, Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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