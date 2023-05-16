Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, İlçede Yapılması Planlanan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkanvekili Subaşı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt ve birim müdürleriyle planlanan projeleri inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini de alan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında yurttaşa bilgi verdi.

Yaptığı incelemeler hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, "Cumhuriyet, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahallelerimizde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarımız ve projelerimizi yerinde inceledik. Daha güzel bir şehir için çalışmaya devam ediyor, modern bir kentleşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.