Bilecik Belediye Başkanıvekili Subaşı, Ramazan Mukabelesine Katılan Kadınları Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında Ramazan ayı boyunca yapılan mukabele programına katılan kadınları ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında Ramazan ayı boyunca yapılan mukabele programına katılan kadınları ziyaret etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ile birlikte Bahçelievler, İsmetpaşa, Beşiktaş ve Osmangazi Mahallesi'nde, Ramazan mukabelesine katılan kadınları ziyaret eden Başkanvekili Subaşı, mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yaptığı ziyaret hakkında Twitter hesabında paylaşım yapan Subaşı "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı'mız Berna Pamukcu ile Bahçelievler, İsmetpaşa, Beşiktaş ve Osmangazi Mahallesi'nde kadın vatandaşlarımızın düzenlediği Ramazan mukabelelerine katıldım. Dualarımızın kabul olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.