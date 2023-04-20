Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, Mezarlık Ziyaretine Gelen Vatandaşlara Çiçek Hediye Etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şehir mezarlığında yakınlarının mezarını ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de katıldığı programda Başkan Vekili Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara şeker verdi.

Twitter hesabında ziyaretle ilgili paylaşım yapan Subaşı, "Şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlarımızla bayramlaştık ve kendilerine seramızda yetişen çiçekler hediye ettik. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum" dedi.