Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Aday Adaylığı Başvurusu Yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Bilecik Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu bugün yaptı. CHP İl Başkanlığında aday adaylığını açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Subaşı adaylık evraklarını CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam'a teslim etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Subaşı, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme gününde aday adaylığını açıklamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Subaşı, şöyle konuştu:

"Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük iki mirasından biri olan, benim ve sizler için aileden bir farkı olmayan Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum." İfadeleriyle başlayan Subaşı, şunları söyledi: "5 Aralık 1934 yılında, bundan tam 89 yıl önce bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdı. 89 yıl sonra bir cumhuriyet kadını olarak ben bu makamdaysam ve önümüzdeki dönem de bu makama talip olabiliyorsam bunu Ata'mıza borçluyum. Başvurumu bugün bu anlamlı günde yapıyor olmanın onurunu ve gururunu daha coşkulu bir şekilde yaşıyorum. Ayrıca yine bugün 5 Aralık 1920 Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e Gelişinin ve Bilecik Mülakatının 103'üncü yıl dönümü. Bundan 103 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, bizim şehrimizde emperyalist devletlerin Türk Milletine dayatmaya çalıştığı Sevr Antlaşmasını yırtıp atmıştır ve milletimizin bağımsızlık mücadelesine sonuna kadar devam edeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum.

"BENİM BU ŞEHRE BORCUM VAR"

Ben bu şehirde çocuktum. Bu şehirde gençtim. Bu şehirde büyüdüm ve bu şehirde doydum. Ben bu şehirde okudum. Bu şehirde aşık oldum ve bu şehirde evlendim. Bu şehirde mesleğimi icra ettim. Bu şehirde aile kurdum ve bu şehirde anne oldum. Ben bu şehirde belediye başkanı oldum ve bu şehirde hizmet ettim. Bu şehir bana bütün güzellikleri sundu. Bu şehir benim kalbimi okşadı ve bir kadın olarak benim arkamda durdu. Şimdi bu şehre olan borcumu fazlasıyla ödemek ve bu şehre en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Bu benim en büyük sorumluluğum. Bu şehrin bana kazandırdıklarının kat ve katını ben bu şehre güzel Bilecik'e ödemek istiyorum.

"BİLECİK'İN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMANIN HAKLI GURURU VE HEYECANINI YAŞIYORUM"

Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yeri olmasıyla, Osmanlı Devleti'nin kuruluş şehri olmasıyla, Milli Mücadelenin dönüm noktası olan şehirlerden biri olmasıyla, Cumhuriyetin aziz bekçisi bir şehir olmasıyla Bilecik tarihte her zaman adından söz ettirmiş bir şehir. Bu şehrin tarihine ilk kadın belediye başkanı olarak geçmenin onurunu gururunu ne kadar anlatsam ne kadar ifade etsem az kalır. Bu gurur tüm Bilecikli kadınlara, tüm cumhuriyet kadınlarına ithaf ediyorum. Bir kadın olarak bu şehre hizmet etmek ve bu şehir için çalışmak çok büyük bir gurur kaynağı. Bana vü bütün kadınlara bu hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.

"SİZ DEĞERLİ HALKIMIZDAN BİR 5 YIL DAHA İSTİYORUZ"

Belediyeciliğin doğru işlemesi adına teknik yeterliliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burayı bir geçiş noktası gibi görmek, bir prestij makamı gibi görmek ve farklı iş alanlarından gelerek şehrimize hizmet etmeye talip olmak açıkçası bana çok gerçekçi gelmiyor. İşin içinde olmak ve teknik açıdan yeterliliğe sahip olarak bu şehre hizmet etmek daha gerçekçi ve daha doğru. Biz göreve geldiğimizden beri şehrimize tam 13 tane tesis kazandırdık. Bu 13 tesisin çoğu önceki dönem yapılan ve atıl bırakılan tesislerin şehrimize tamamen kendi öz kaynaklarımız ve ekibimizle kazandırdığımız tesisler. Ruhsuz beton yapılara hayat verdik ve onları şehrimizin ruhuna uygun hale getirdik. Hepsi de şu an gayet güzel bir şekilde halkımıza hizmet ediyor. Çünkü şehre hizmet liyakat ile, mesleki beceri ve yeterlilik ile, şehrin bütçesini korumak ile, halkın taleplerini dinlemek ile olur. Umuyorum seçimden alnımızın akıyla çıkacak ve bu güzel şehrimiz için daha nice tesislere hep birlikte imza atacağız. Bunun için siz değerli halkımızdan bir 5 yıl daha istiyoruz.

"HERKESE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ VE KALBİMİZLE BU İLETİŞİMİ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİYORUZ"

Geriye dönüp baktığımızda yöneticilerin bu şehirden koptuklarını hep birlikte hatırlayabiliriz. Ulaşılmaz, halktan kopuk ve halkın sesini duymayan yönetimlerin şehrimize verdiği zarar ortada. 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla kurduğumuz bu bağ ile çok güzel işlere imza attık. Çünkü halkın sesine kulak verdik ve halkımızla bütünleştik. Bunu hep birlikte başardık. Kimseyi ayrıştırmadık ve asla ayrıştırmayız. Siyasi görüşü, inancı, milleti, ekonomik durumu, statüsü veya cinsiyeti ne olursa olsun halkımızla çok güzel bir iletişim yakaladık ve onlarla çok güzel diyaloglar kurduk. Seslerine kulak verdik, kızgınlıklarını da dinledik şikayetlerini de üzüntülerine de ortak olduk sevinçlerine de. Ama asla ve asla kimseyi ayrıştırmadık ve bir bütün olduk. Herkese dokunmaya çalışıyoruz ve kalbimizle bu iletişimi çok güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz.

"HALKIMIZIN İSTEKLERİNE GÖRE ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR VE EN FAYDACI VE PRATİK YOLLARI TERCİH EDİYORUZ"

Ayrıştıran değil birleştiren olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Belediyemizden başlayarak şehrimizde ayrıştırmadığımızı halkımızın gördüğünü çok iyi biliyorum. Belediyemizde de önceki dönemlerden veya farklı siyasi görüşlerden çalışma arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bazıları yöneticilerimiz. Ancak biz kimseyi ayrıştırmadığımız için hepimiz uyum ve ahenk içinde şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Her yaştan kadınıyla erkeğiyle çok güçlü bir ortak akıl oluşturduk. Bu ortak akılla hep birlikte el ele hareket ediyoruz ve şehrimiz için çok güzel işler çıkarıyoruz. Daha nicelerini de bu güçlü ve katılımcı ortak akıl sayesinde şehrimiz için üreteceğiz. Halkımızın isteklerine göre çözümler üretiyor ve en faydacı ve pratik yolları tercih ediyoruz. Bu sayede halkımızın problemlerini en kısa ve hızlı şekilde çözerken kalıcı çözümler üreterek hizmetlerimizi siyasi bir gösteriden ziyade halka hizmet odaklı yürütüyoruz. Biz asla ulaşılamaz değiliz. Bugüne kadar benimle veya yönetici arkadaşlarımızla görüşmek isteyip de görüşemeyen bir vatandaşımız olmamıştır. Aksine düzenlediğimiz Halk Günleri ile belediyemize gelen son vatandaşımıza kadar ağırlayarak sorunlarını çözmekte yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kimseyi zaten halkımıza ait olan belediyemizden eli boş çevirmedik ve çevirmeyeceğiz. Burası Bilecik halkına aittir ve her zaman kapısı açıktır.

"BÜYÜKŞEHİRLERİMİZİN OLANAKLARINDAN ŞEHRİMİZİ FAYDALANDIRIYORUZ"

Ancak bu aday adaylığı başvurusu olduğu için bu projelerimizin tanıtım ve anlatımlarını daha sonraya bıraktık. Burada aslında Bilecik'i konuşmayı istiyorum. Bu şehir bunca yıl neden yalnız bırakıldı? Bu şehir bunca yıl neden üvey evlat muamelesi gördü. Burası mükemmel bir geçiş noktası ancak hiçbir şekilde yanındaki komşu şehirlerden faydalanamamış ve ilişkiler kurmamış bakir bir bölge olarak kaderine terk edilmiş. Bursa, Eskişehir, Ankara, İstanbul gibi yerlere en çok 3-4 saat mesafede bir şehir nasıl bu kadar imkandan mahrum bırakılır akıl alır gibi değil. Önce bunu ele almamız lazım ve nitekim ben ve ekibim bu konuda çok güzel işlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Kardeş şehir ilişkilerimizi kağıt üstünde bırakmadık ve çok güzel işlere imza attık ve atacağız da. Büyükşehirlerimiz ile ilişkilerimiz oldukça üst düzey bir şekilde ilerliyor ve büyükşehirlerimizin olanaklarından şehrimizi faydalandırıyoruz. Araçlar alıyoruz, ortak projelere imza atıyoruz, ekip desteği sağlıyoruz.

"BİLECİK İÇİN NE GEREKLİYSE NEREDE OLURSA OLSUN GİDER ALIRIM"

Bilecik için ne gerekiyorsa onu gidip alıyoruz sevgili kamuoyu. Bunun a'sı b'si olamaz. Ben şehrimin ihtiyacı olan ne ise ve kimdeyse ayırt etmeden gider ister ve alırım. İster büyükşehir ister bakanlık olsun ister a partisi ister b partisi olsun ama ne olursa olsun aslolan Bilecik'tir, Bilecik için çalışmaktır, Bilecik'e hizmet etmektir. Bunun için de asla gocunmam çekinmem. Bu anlayışla hareket ettiğinizde ve niyetinizin temiz olduğunu hissettirdiğinizde tıpkı şu anda olduğu gibi büyükşehir ve kardeş şehirlerle olan iş birlikleri çıkıyor ortaya. Bunun da tek bir kazananı oluyor O da Bilecik. Bilecik çok güzel bir mozaik. Hepimiz bu şehrin ve bu mozaiğin bir parçasıyız. Birlikte hareket ediyor birlikte yönetiyoruz. Katılımcı ve ortak akılla hareket ediyoruz. Bilecik'i hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. Zaten tanınan bir şehiriz ancak bunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha üst noktalara taşıyacağız. Bunu Bilecik olarak hep birlikte omuz omuza başaracağız.

"BİZİM VAKTİMİZ BİLECİK'İN VAKTİDİR VE HALKIMIZA HİZMET ETMEK BİZİM EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bizim merhamet duygumuz tartışmaya kapalıdır. Vatandaşlarımız kalbimizi ve iyi niyetimizi gayet güzel okuyor ve biliyor. Bu tarz ucuz siyasi tartışmalara açık cevabımdır. Bu ucuz oyun ve tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bizim vaktimiz Bilecik'in vaktidir ve halkımıza hizmet etmek bizim en büyük önceliğimizdir. 15 yıldır yapılamayanları bu kadar kısa bir zamana sığdırmaya çalıştık ve halkımız da bunu çok iyi görüyor. Önümüzde Bilecik halkı ile birlikte kocaman bir 5 yıl olacak. Bu 5 yıl halkımızın ve bizim el ele yürüdüğü el ele yönettiği çok güzel bir 5 yıl olacak. Bu ucuz siyasi oyunları kurgulayanlar da kendi yarattıkları tuzaklar ayaklarına dolanacak. Bu hep böyle olmuştur yine aynı şekilde olacak.

"2024 YEREL SEÇİMLERİ İÇİN ADAY ADAYIYIM"

Önümüzdeki 2024 yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkanı aday adaylığımı siz değerli ailem ve değerli Bilecik halkı huzurunda açıklamak istiyorum. 2024 yerel seçimlerinde Bilecik yeniden Cumhuriyet Halk Partisi diyecek yeniden temiz ve şeffaf belediyecilik diyecek. Bundan tüm kalbimle eminim. Biz bu seçimi kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla hep birlikte kazanacağız ve ortak akılla yöneteceğiz. Nasıl bugüne kadar halkla iç içeysek, hak günleri düzenleyip halkımızın sorunlarını yüz yüze ve anında çözdüysek, gencimize sahip çıkıp ancak yaşlılarımızı da unutmadan her zaman hatırlayıp vefamızı sunduysak yarın da aynı şekilde hep birlikte el ele bu şehrimizi ortak akıl ve katılımcılık esasıyla yönetmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir ekibimiz var. Meclis üyeleri listemizle, ekibimizle halkın her kesimine hitap eden çok güzel ve en önemlisi halkımızla birlikte bir yol yürüyeceğiz. Halkımızla iç içe olmaktan korkanlara inat, fil dişi kulelerinden halkı aşağılamaya çalışanlara inat mütevazi hayatımız ve halkımız için çalışma aşkımızla yolumuza devam edeceğiz. Halkımızla yan yana yürümeye devam edeceğiz. Önceki dönemlerin marifetiyle yer etmiş 'Belediye Başkanı ulaşılamazdır, belediye başkanına yaklaşamazdık gibi algıları yıktık ve yıkmaya da devam edeceğiz. Hepimiz aynıyız ve hepimiz eşitiz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız sizden kopmak için değil. Her davette olmaya çalışıyoruz, her sivil toplum kuruluşunun etkinliğine katılmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz her noktadayız. Her düğündeyiz, her cenazedeyiz. Beni şöyle bilmenizi istiyorum. Ben Belediye Başkanıyım ama ben sizin komşunuzum, kardeşinizim, arkadaşınızım, kızınızım, torununuzum, ablanızım yani ben sizim ve sizinleyim. Bilecik'in zengin tarihini ve kültürünü daha ileriye taşımak, şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu göreve talibim. Birleştirici bir yönetim anlayışıyla, herkesin sesini duyuracağı, katılımcı bir yönetim ve çalışma ortamı oluşturmak hedefimdir. Şeffaflık ilkesine dayalı bir belediyecilik anlayışıyla, şehrimizin geleceği için hep birlikte omuz omuza çalışmayı arzuluyorum. Bu göreve talip olmamın temelinde, Bilecik'in geleceğini birlikte şekillendirmek, sorunlara etkili çözümler bulmak ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak yatıyor. Bu yolculukta, siz değerli ailemin ve hemşehrilerimin destekleriyle birlikte hareket ederek, şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağımıza olan inancım tamdır.

"SİZLERİN DESTEĞİYLE, ŞEHRİMİZİ DAHA İYİ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım. CHP olarak Bilecik'i sosyal ve şeffaf belediyecilikle tanıştırdık. Halkımızın bütçesini korumak ve doğru yerlere harcamak adına bu bütçeyi çimento ve demire gömmedik. Hali hazırda atıl duran milli servetlerimizi tamamen kendi kaynaklarımız ve ekibimizle revize ve tadile ederek halkımızın hizmetine kazandırdık. Ruhsuz ve cansız yapılar yapmak yerine elimizde olanları canlandırmayı tercih ettik. Çünkü halkımızın bize emanet ettiği her kuruşu önemsedik ve önemsemeye de devam ediyoruz. Bu yola çıkarken, sizlerden aldığım güç ve enerjiyle birlikte daha güzel bir Bilecik için çalışma sözü veriyorum. Bu kutlu yolculukta, şehrimizin geleceği için üzerime düşen sorumluluğun farkındayım. Sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım. Biz çok büyük bir aileyiz ve aile olarak birlik olmasını çok da iyi biliriz. Ayrıştırmadan bütünleştirerek ve birleştirerek katılımcı bir yönetim anlayışıyla bu güzel yolu hep birlikte yürüyecek ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü Bilecik her şeyin en güzelini ve her şeyin en iyisini hak ediyor."