Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda İller Arası Etaplı Minikler Judo Turnuvası

Bilecik Atatürk Spor Salonu, 7 ilden 250 sporcunun katıldığı İller Arası Etaplı Minikler Judo Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müsabakalar sonrası tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik Atatürk Spor Salonu, İller Arası Etaplı Minikler Judo Turnuvasına ev sahipliği yaptı.

7 ilden 250 sporcunun katıldığı İller Arası Etaplı Minikler Judo Turnuvası 3. etap müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir müsabakalar sonrası yaptığı açıklamada, "Çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan ve müsabakalarda emeği geçen tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK