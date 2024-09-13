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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, 166. İl Başkanları Toplantısına Katıldı

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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen '166. Genişletilmiş İl Başkanları' toplantısına katıldı. Yıldırım, toplantı sonrası Türkiye'nin son 23 yılda önemli kalkınma ve demokrasi adımlarını AK kadroların attığını vurguladı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler '166. Genişletişmiş İl Başkanları' toplantısına katıldı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti teşkilatı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezde düzenlenen '166. Genişletilmiş İl Başkanları' toplantısına katıldı. İl Başkanı Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "23 yılda Türkiye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan 'AK' kadrolardır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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