Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Çocuk Evlerine Denetim

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, çocukların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yemeklerin hazırlanma süreci, gıda güvenliği ve çevre temizliği incelendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların güvenli ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve İl Müdür Yardımcısı Seçkin Bilici, Müdürlüğe bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde yemekhane, kurum ambarları ve çevre alanlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında yemeklerin hazırlanma süreçleri, mutfak ve depo temizliği, gıda güvenliği koşulları, malzeme muhafaza alanları ile bahçe düzeni detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, çocukların sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm birimlerde titizlikle değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, denetim sırasında görevli personelden bilgi alarak hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Türkoğlu, "Kurumlarımızda sunulan hizmetlerin niteliğini yükseltmek ve çocuklarımıza daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla denetimlerimiz düzenli olarak devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
