Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu Voleybol Takımı Başarılarını Kutladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu voleybol takımı, 3. Kamu Spor Oyunlarında elde ettikleri başarı sonrası İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile bir araya geldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Kadın ve Erkekler Voleybol Müsabakalarında Bilecik'i başarıyla temsil eden Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu voleybol takımı, kazandıkları derecenin ardından İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile buluştu.

İl Müdürü Türkoğlu, takım üyelerini tebrik ederek, "Gösterdiğiniz özveri ve başarıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kurumumuzu en iyi şekilde temsil ettiniz" dedi.

Takım oyuncuları ise başarılarının kendilerini motive ettiğini ve yeni turnuvalarda da aynı azimle mücadele edeceklerini belirtti.

Toplantı, takımın başarılarının kutlanması ve sporun birleştirici gücünün vurgulanmasıyla sona erdi. - BİLECİK