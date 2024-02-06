Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadın Girişimcileri Destekliyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, üretimde ve girişimde kadının değerine değinerek desteklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi'nde kadınlar ile bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, incelemelerde bulunan Türkoğlu, kadının önemine değindi. Ekonomik döngüye katkı sağlayan ve üreticiliği, yapıcılığı ile kadınların çalışma sektöründe büyük önemi olduğunu belirten Türkoğlu, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. - BİLECİK