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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler'de Emeklilik Töreni

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler'de Emeklilik Töreni
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, emekli olan personel için duygu dolu bir tören düzenledi ve plaket takdim etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde çalışan personeller emekliliğe ayrılırken, İl Müdürü İlkay Türkoğlu'ndan plaket takdimi gerçekleşti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde çalışan emektar personeller geçtiğimiz günlerde emekli olduğunu açıkladılar. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kendi bünyesinde hizmet vermiş mesai arkadaşlarına küçük bir jest yaparak emekliğe ayrılan dostlarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

İl Müdürü Türkoğlu emekliğe ayrılan mesai arkadaşları için şu sözlere değindi; "Emeklilik, bir dönemin sonu ve yeni bir başlangıcın müjdecisidir. Bu anlamlı günde, birlikte çalıştığımız yıllar için teşekkürlerimizi sunduk. Sizlerin emekleri ve katkıları her zaman kalplerimizde yaşayacak. Yeni hayatınızda sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz" dedi.

Öte, yandan Türkoğlu, emekliliğe ayrılan çalışanlara plaketlerini takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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