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Bilecik 1. Amatör Lig'de Yanlışlıklar Tartışma Yarattı

Bilecik 1. Amatör Lig'de Yanlışlıklar Tartışma Yarattı
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Bilecik 1. Amatör Lig'de yapılan müsabakalar sonrası kulüplere gönderilen yanlış puan cetveline karşı kulüpler tepki gösterdi. ASKF Başkanı Nusret Tosun, konuyla ilgili açıklama yaparak, durumun yönetimle alakası olmadığını belirtti ve kulüplere destek verdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden kulüpler haftanın sonuçları ve gelecek haftanın programında yapılan yanlışlıklara karşı isyan ederken, konu hakkında Bilecik Amatör Spor Kulüplerinden (ASKF) bir açıklama geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de geçtiğimiz hafta A ve B Gruplarından oynanan müsabakalar sonrasında kulüplere gönderilen çizelgede büyük yanlışlıklar yapılmıştı. Bu durum karşısında kulüpler tepki gösterirken, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun bir açıklama yaptı. Kulüplere gönderilen açıklamada, "İlimizde oynanan 1. Amatör Lig futbol müsabakalarında puan cetvelinde olan sehven yapılan yanlışlıklar yönetimimizce de bilinmektedir. Hafta sonu yapılacak müsabakaların neticeleri ile birlikte son şekli ile siz değerli camiamıza önümüzdeki hafta en kısa zamanda açıklanacak olup; yönetimimizle hiç bir alakası olmayan, şahıslarca yapılan şaibe içeren açıklamalara kulüplerimizce itibar edilmemesi, bizler ASKF yönetimi olarak bütün kulüplerimize aynı seviyede yakın olduğumuzu bildirir. Tüm başkanlarımıza yöneticilerimize saygılarımızı sunar Kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcu kardeşlerimize başarılar dilerim" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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