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Bilal-i Habeşi'nin Türbesi Ziyaretçilere Açıldı

Bilal-i Habeşi'nin Türbesi Ziyaretçilere Açıldı
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Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Türk gazeteciler Bilal-i Habeşi'nin türbesini ziyaret etti. Türbe, 13 yıllık kısıtlamanın ardından tekrar ziyaret edilebiliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Bilal-i Habeşi'nin (Radiyallahu Anhu) türbesi, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ilk kez Türk gazeteciler Bilal-i Habeşi'nin türbesini ziyaret etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabesi ve ilk müezzini Bilal-i Habeşi'nin türbesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Ehl-i Beyt mezarı olarak bilinen Bab el Saghir Mezarlığı'nda bulunuyor. Osmanlı döneminde yapılan türbe, Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle 13 yıldır Şam'da bulunan Müslümanlar dışında ziyaret edilemedi. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ilk kez Türk gazeteciler Bilal-i Habeşi'nin türbesini ziyaret etti. Esad rejiminin devrilmesiyle zulümden kurtarılan şehirde Bilal-i Habeşi'nin türbesi artık ziyaretçilerini bekliyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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