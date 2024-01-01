İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Filistin Davası Sürdüğü Sürece Boykota Devam Edeceğiz

'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "7 Ekim'de İsrail Naziliği tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladı, dünya buna seyirci kaldı. Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz; olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz, Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş sabah namazından sonra Galata Köprüsü'ne akın etti. 300'den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma eski Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gibi birçok isim de katıldı. Programda konuşan Erdoğan, İsrail'in zulmüne dikkat çekerken terörle mücadelenin süreceğini ifade etti.

"İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz; kayıtsız kalamayız"

İsrail zulmüne dünyanın tepkisiz kaldığını söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "7 Ekim'de İsrail Naziliği tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladı, her gün yüzlerce çocuğu katletti. Kardeşlerimizin canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam etti ve dünya buna seyirci kaldı. Biz bu sabah; yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayanlar olarak dünyaya haykırmak istiyoruz; biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz, Kudüs bizim ilk kıblemiz, çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır. Bu topraklarda 3 dinin mensuplarının huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Topraklarımız üzerinde gözü olanların, arz-ı mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız" şeklinde konuştu.

"Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Verdiğimiz en son 12 şehitten önceki on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'da Galata Köprüsü'nde, yüzbinler, terörle mücadele yıllar boyunca verdiğimiz şehitlerimizi katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların ABD ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlarını körükleyenlerin de kimle olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır bunu da biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz, bu iş ateşkesle bitmeyecek, Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız, elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL