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BİL-EN Projesi Bilecik'te Devam Ediyor

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Bilecik'te gerçekleştirilen BİL-EN Projesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında kaldığı yerden devam ediyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda projenin katkıları değerlendirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen BİL-EN Projesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında kaldığı yerden devam ediyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Danışma Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Aygöl toplantıda BİL-EN Projesinden bahsederek hayata geçtiği andan itibaren katkılarını değerlendirdi. Toplantıda geçmiş dönem eğitim öğretim yılını da değerlendiren Vali Aygöl, "Şehrimize kazandırdığımız BİL-EN programı ile öğrencilerimizin eğitim hayatını ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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